В Татарстане в 2025 году отремонтируют 23 моста

Также продолжаются работы, начатые в 2024 году. В Алексеевском районе реконструируют мост через реку Малый Черемшан на дороге «Муслюмкино — Билярск». В Менделеевском районе обновляют мост через реку Возжайка в селе Камаево. В Кайбицком районе ремонтируют мост через реку Бирля на дороге «Большие Кайбицы — Камылово». В Мамадышском районе строят новый мост через реку Ошма с подходами в городе Мамадыш.