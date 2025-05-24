Академик РАН рассказал о преимуществах обновленного МС-21 перед Airbus и Boeing

Вице-президент РАН и научный руководитель ЦАГИ имени профессора Николая Жуковского Сергей Чернышев рассказал о преимуществах обновленного отечественными системами МС-21 перед Airbus и Boeing. Академик отметил улучшенную аэродинамику крыла благодаря его удлиненной конструкции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Российскую газету (18+).
Крыло такого большого размера в основном сделано из композиционного материала с применением впервые в истории авиастроения новой инфузионной технологии.
Напомним, 4 мая главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин оценил результаты первого полета отечественного лайнера. Он подчеркнул, что самолет уже позиционируется как импортозамещенный. На нем стоят отечественные двигатели ПД-14 и сложнейшая интеллектуальная система электроснабжения.