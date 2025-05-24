Пятисотсильный трактор BELARUS представят на «Белагро-2025»

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод впервые презентует трактор BELARUS 5425 на международной специализированной выставке «Белагро-2025», которая пройдет с 3 по 7 июня в Минском международном выставочном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
«МТЗ ежегодно представляет технику BELARUS на выставке “Белагро”. В этом году новая для всех площадка — Минский международный выставочный центр. Центральным для нас событием станет презентация пятисотсильного трактора», — рассказала руководитель пресс-службы ОАО «МТЗ» Юлия Храмцова.
По ее словам, Минский тракторный завод также представит тракторы BELARUS 82.3, 1222.3, 2023 с погрузчиком, 3522 с двигателем Weichai и 3326. В «Белагро» примут участие и другие предприятия «МТЗ-Холдинга».
Так, Сморгонский агрегатный завод покажет мотоблок BELARUS 09D-01, газонокосилку BELARUS 131ГС, мини-тракторы BELARUS 132MT, 132, 182, тракторы BELARUS 921.4 и 82МК, а также самоходный подталкиватель кормов BELARUS ПК132. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов продемонстрирует тракторы BELARUS 320.4М, 311 и 622 с двигателем Belarco, а также модельный ряд колес. Мозырский машиностроительный завод представит трактор BELARUS 2103, Оршанский инструментальный завод — экскаватор-погрузчик BELARUS ЭП491, Минский завод шестерен — плуги ПОН 3−35, ПОНС (7+3)-40С, ППО 8РК. -0-