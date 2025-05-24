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Назвали перевозчика для ВСМ Москва — Петербург

Оператором будущей высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Петербургом станет компания «ВСМ-400». Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем ООО «ВСМ-400» выступает ГУП «Московский метрополитен». Основной вид деятельности компании — междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки.

Отметим, что еще в начале 2025 года стало известно, что перевозчикам ВСМ Москва — Петербург не придется платить НДС до 2065 года. Нулевая налоговая ставка распространится на перевозку пассажиров и багажа, а также на услуги, связанные с организацией перевозок.

Пустить поезда по первой в России высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом планируют 1 апреля 2028 года. Протяженность магистрали составит 679 километров, а общая стоимость проекта оценивается в 2,349 триллиона рублей. Строительство ВСМ ведется в рамках концессионного соглашения Росжелдора и ООО «ВСМ Две столицы». Сейчас завершаются работы по проектированию инфраструктуры магистрали.