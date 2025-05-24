Назвали перевозчика для ВСМ Москва — Петербург

Отметим, что еще в начале 2025 года стало известно, что перевозчикам ВСМ Москва — Петербург не придется платить НДС до 2065 года. Нулевая налоговая ставка распространится на перевозку пассажиров и багажа, а также на услуги, связанные с организацией перевозок.