Назвали перевозчика для ВСМ Москва — Петербург

Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем ООО «ВСМ-400» выступает ГУП «Московский метрополитен». Основной вид деятельности компании — междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки.
Отметим, что еще в начале 2025 года стало известно, что перевозчикам ВСМ Москва — Петербург не придется платить НДС до 2065 года. Нулевая налоговая ставка распространится на перевозку пассажиров и багажа, а также на услуги, связанные с организацией перевозок.
Пустить поезда по первой в России высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом планируют 1 апреля 2028 года. Протяженность магистрали составит 679 километров, а общая стоимость проекта оценивается в 2,349 триллиона рублей. Строительство ВСМ ведется в рамках концессионного соглашения Росжелдора и ООО «ВСМ Две столицы». Сейчас завершаются работы по проектированию инфраструктуры магистрали.