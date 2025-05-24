Жить можно. Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплаты

Минздрав, в подчинении которого находится Волгоградский государственный медицинский университет опубликовал в апреле 2025 года данные о зарплатах лишь за 2022 и 2023 годы. Согласно приведенной информации, в 2023 году зарплата ректора ВолгГМУ Владимира Шкарина составляла 306 207 рублей. Вероятно, что в 2026 году можно будет узнать о зарплате руководителя престижного вуза за 2024 года.