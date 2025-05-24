Кулик: переход на пеллеты — это не импортозамещение, а импортонезависимость

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Переход на использование пеллет для отопительных нужд — это не импортозамещение, а импортонезависимость. Об этом заявил журналистам министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси создано 64 пеллетных производства. Они способны выпускать 900 тыс. т продукции в год. Когда эти предприятия создавались, предполагалось, что пеллеты будут отгружаться на рынок Евросоюза. На то время он мог потребить 12,5 млн т продукции. Однако после введения санкций было принято решение активнее осваивать внутренний рынок.
«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива.
«Как мы работаем по этому направлению: первое — это стимулирование потребления населением, второе — уход от газа. Переход на пеллеты — это не импортозамещение, это импортонезависимость», — заявил Александр Кулик. В прошлом году в Беларуси было потреблено 43 тыс. т пеллет, планка на этот год — 80 тыс. т продукции. «Но это только начало пути. К 2027 году мы выйдем примерно на 200 тыс. т», — отметил министр.
Александр Кулик напомнил, что целью создания пеллетных производств стала необходимость перерабатывать опилки. То есть сейчас деньги делают буквально из того, что лежит под ногами. «У нас за прошлый год появилось 680 тыс. кубов опилок в результате производства продукции. На тонну пеллет надо 2,5 куба опилок. Вот и простая арифметика: в системе Минлесхоза были созданы мощности для производства 200−250 тыс. т продукции, — рассказал руководитель ведомства. — Отходов в лесу хватит. У нас сейчас не востребовано 3 млн кубометров дровяной древесины, которая лежит на складах. Поэтому можно даже увеличивать мощности по производству пеллет, если будет потребление».
По словам министра, за январь — апрель население приобрело 250 котлов на пеллетах. За весь прошлый год цифра не превышала двух десятков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы производство пеллет было рентабельным. По словам главы государства, не стоит вытягивать отрасль за счет других направлений. Она должна обеспечивать себя сама.
«Да, это отходы, которые у нас под ногами. Но Президент жестко требует, чтобы отходы тоже приносили рентабельность. Мы будем работать над ценой и снижением себестоимости продукции», — добавил Александр Кулик. -0-