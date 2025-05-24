Кулик: переход на пеллеты — это не импортозамещение, а импортонезависимость

Александр Кулик напомнил, что целью создания пеллетных производств стала необходимость перерабатывать опилки. То есть сейчас деньги делают буквально из того, что лежит под ногами. «У нас за прошлый год появилось 680 тыс. кубов опилок в результате производства продукции. На тонну пеллет надо 2,5 куба опилок. Вот и простая арифметика: в системе Минлесхоза были созданы мощности для производства 200−250 тыс. т продукции, — рассказал руководитель ведомства. — Отходов в лесу хватит. У нас сейчас не востребовано 3 млн кубометров дровяной древесины, которая лежит на складах. Поэтому можно даже увеличивать мощности по производству пеллет, если будет потребление».