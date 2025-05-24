В создание насыпного острова в Сочи вложат 250 млн рублей

В администрации Сочи отметили, что разрешение на создание острова и строительных объектов на нем выдает и контролирует Министерство строительства РФ. Полномочия мэрии по сопровождению проектов, предполагаемых к размещению в городе, не распространяются на вновь создаваемые территории суши.