Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки «Дома правительства»

Напомним, что Дом правительства на территории Нижегородского кремля начали строить в 2006 году. Завершить его планировалось еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели. В 2018 году завершили третий блок, в 2020-м — второй. Сейчас ведется работа над первым блоком.