Использование местных видов топлива позволяет Беларуси замещать 3 млрд кубометров природного газа в год

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Использование местных видов топлива позволяет Беларуси замещать 3 млрд кубометров природного газа. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий, передает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Крецкий отметил, что из более чем 11 тыс. энергоисточников в стране свыше 7 тыс. переведены на использование местных видов топлива. С 2010 года на местные ресурсы переведены и 350 котельных, которые работали до этого на природном газе.
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«По мощности это сопоставимо с работой одного блока атомной электростанции. Ежегодный объем использования местных видов топлива позволяет нам замещать 3 млрд кубометров природного газа (в год мы потребляем 17 млрд). Потенциал еще есть, — заявил директор Департамента по энергоэффективности. — Несмотря на то что 40 районов в стране имеют долю местных ресурсов более 70%, мы на этом не останавливаемся. На ближайшую пятилетку мы запланировали перевод сугубо на пеллеты не менее 125 котельных».-0-