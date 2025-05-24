Использование местных видов топлива позволяет Беларуси замещать 3 млрд кубометров природного газа в год

«По мощности это сопоставимо с работой одного блока атомной электростанции. Ежегодный объем использования местных видов топлива позволяет нам замещать 3 млрд кубометров природного газа (в год мы потребляем 17 млрд). Потенциал еще есть, — заявил директор Департамента по энергоэффективности. — Несмотря на то что 40 районов в стране имеют долю местных ресурсов более 70%, мы на этом не останавливаемся. На ближайшую пятилетку мы запланировали перевод сугубо на пеллеты не менее 125 котельных».-0-