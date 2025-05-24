Первые вагоны Астана LRT отправили из Китая

На заводе в Таншане в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава.
«Современные четырёхсекционные беспилотные поезда четвёртого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый», — говорится в сообщении.
Составы для ПроАстана LRT собирают на мощностях CRRC Tangshan — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.
«Поставка первых двух составов в Астану запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца года», — отметили в акимате.
Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре.
К данному моменту, добавили в акимате, завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане.
Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.