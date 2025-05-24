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Первые вагоны Астана LRT отправили из Китая

АСТАНА? 24 мая — Sputnik. Первые два состава для Астана LRT отправились из китайского Таншаня в столицу Казахстана, сообщили в акимате Астаны.

На заводе в Таншане в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава.

«Современные четырёхсекционные беспилотные поезда четвёртого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый», — говорится в сообщении.

Составы для ПроАстана LRT собирают на мощностях CRRC Tangshan — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.

«Поставка первых двух составов в Астану запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца года», — отметили в акимате.

Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре.

К данному моменту, добавили в акимате, завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане.

Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.