Мороз: энергетическая безопасность — безусловный приоритет Беларуси

«Мы здесь не зависим ни от каких внешних санкций, ни от каких внешних поставщиков энергетических ресурсов. И это является для нас безусловным приоритетом. Есть нормативные документы, концепция энергетической безопасности, в которых прописывается, что нам нужно развивать именно это направление — местные виды топлива», — отметил министр.