Мороз: энергетическая безопасность — безусловный приоритет Беларуси

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Энергетическая безопасность является безусловным приоритетом Беларуси. Об этом заявил журналистам министр энергетики Денис Мороз, передает корреспондент БЕЛТА.
Денис Мороз обратил внимание, что на вопросы энергетики нужно смотреть стратегически. «Надо смотреть на то, чтобы энергетические ресурсы, потребляемые внутри нашей страны, были нашими, национальными», — подчеркнул он.
Исходя именно из таких подходов, в Беларуси развивают пеллетное производство. Ведь это топливо, которое производится из национального продукта.
«Мы здесь не зависим ни от каких внешних санкций, ни от каких внешних поставщиков энергетических ресурсов. И это является для нас безусловным приоритетом. Есть нормативные документы, концепция энергетической безопасности, в которых прописывается, что нам нужно развивать именно это направление — местные виды топлива», — отметил министр.
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