Более $390 млн. Беларусь подписала рекордное количество контрактов на MILEX-2025

«Мы побили рекорд прошлой выставки MILEX, когда у нас было контрактов на $277 млн, — отметил Дмитрий Пантус. — В этом году — чуть более $390 млн. Мы очень плотно работаем с Российской Федерацией, кооперационные связи достигли своего апогея, и сегодня ВТС (военно-техническое сотрудничество. — Прим. БЕЛТА) между нашими странами находится на своеобразном максимуме. Ни одно изделие Российской Федерации и Республики Беларусь без совместных поставок не обходится. И мы уже даже не считаем это за иностранный продукт. Много реализуется совместных опытно-конструкторских работ».