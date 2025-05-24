TIE: Индия нашла возможность выйти на рынки России

Форум, который пройдет с 22 по 25 мая 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж», станет платформой для обмена опытом, обсуждения инвестиционных перспектив и изучения новых каналов сбыта. В этом году Московская неделя дизайна и интерьера объединит более 1100 ведущих производителей, дизайнеров и предпринимателей из 15 стран, включая Индию, Иорданию, Беларусь и Казахстан.