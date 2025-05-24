Аэродромные тягачи БЕЛАЗ заинтересовали представителей Чечни

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Чеченской Республики, посещая жодинский БЕЛАЗ во время визита в Беларусь, выразила заинтересованность в покупке аэродромных тягачей для нового аэродромного комплекса, который на данный момент строится в республике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
В состав делегации вошли официальные лица мэрий двух городов — Грозный и Аргун, представители деловых кругов и прессы. Обсуждались приоритетные направления сотрудничества и темы, касающиеся потенциальной производственной кооперации и поставок продукции.
В сопровождении заместителя генерального директора БЕЛАЗа по маркетинговой и экспортной политике Василия Шостака гости из Чечни посетили заводской музей, понаблюдали за сборкой карьерных самосвалов БЕЛАЗ в цехах предприятия и ознакомились с образцами серийно выпускаемой карьерной техники и инновационными разработками компании. Представители Чеченской Республики отметили высокий уровень технологичности производства БЕЛАЗа и проверенное временем качество выпускаемой заводом продукции.
В феврале 2025 года между правительствами Беларуси и Чеченской Республики было подписано соглашение о сотрудничестве на 2025−2027 годы, в том числе по развитию промышленного потенциала. Нынешний визит на БЕЛАЗ дает основания полагать, что дорожная карта белорусско-чеченского партнерства пополнится новыми взаимовыгодными проектами. -0-