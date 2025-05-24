Аэродромные тягачи БЕЛАЗ заинтересовали представителей Чечни

В феврале 2025 года между правительствами Беларуси и Чеченской Республики было подписано соглашение о сотрудничестве на 2025−2027 годы, в том числе по развитию промышленного потенциала. Нынешний визит на БЕЛАЗ дает основания полагать, что дорожная карта белорусско-чеченского партнерства пополнится новыми взаимовыгодными проектами. -0-