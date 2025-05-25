Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 25 мая

Национальным банком названы курсы валют на 25 мая 2025 года, воскресенье. Так, установлены курс доллара, курс евро и курс российского рубля, которые сохранены по отношению к пятничному и субботнему курсам.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 25 мая, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0038 белорусского рубля, 1 евро — 3,3928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7600 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 23 мая, и субботу, 24 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Тем временем «Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня.