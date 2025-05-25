Цены на абрикосы и персики рискуют взлететь на 20% из-за холода

«Черешни, персиков, нектаринов, абрикосов — местных, как и турецких, — будет крайне мало. Основным поставщиком окажется Узбекистан, однако там выращивают немного этой продукции. По этим фруктам не самая лучшая ситуация и у европейских производителей. Косточковые пострадали не только в Крыму и Краснодарском крае, но и в других регионах. Ожидается подорожание на 20%, по сравнению с прошлым годом», — сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов.