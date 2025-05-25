Россия вошла в топ-3 экономик мира по доходам от торговли

Кроме этих трех страны, в десятку попали также Ирландия (98 миллиардов долларов), Нидерланды (89 миллиардов долларов), Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов). Самый большой торговый дефицит в прошлом году наблюдался у США — 1,3 триллиона долларов.