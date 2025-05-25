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Экономист Балынин рассказал, кому из россиян повысят пенсию в июне

Выплата увеличится больше чем на 10 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам, отметившим 80-летний юбилей в мае 2025 года, увеличат пенсию с июня сразу больше чем на 10 тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Страховые пенсии граждан, отметивших 80-летний юбилей в мае 2025 года, увеличатся в июне 2025 года. Размер их пенсии возрастёт на 10221,7 рубля. Это связано с увеличением фиксированной выплаты с 8907,7 рубля до 19129,4 рубля», — объяснил экономист.

Балынин отметил, что с 2025 года при достижении возраста 80 лет происходит не только удвоение фиксированной выплаты, но и увеличение ее размера за счет включения компенсационной надбавки.

«По первому основанию увеличение составляет 8907,7 рубля, а по второму основанию размер увеличения равен 1314 рублей. Итого мы получаем рост размера пенсии на 10221,70 рубля», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал некорректной идею отмены пенсий для решения проблем демографии.