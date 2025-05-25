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Магазин с никотиновой продукцией проверили после жалобы жителя Хабаровского края

Прокуратура нашла несколько нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске прокуратура проверила местный магазин, торгующий никотиновой продукцией. Поводом стала жалоба, с которой житель обратился лично к руководству краевой прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Проверка показала: магазин нарушает законы, защищающие права потребителей и здоровье жителей. На вывеске не был указан адрес, жидкости для вейпов продавались вскрытыми, а часть товара — с нарушением маркировки», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура внесла предпринимателю представление, и нарушения устранили. Ответственного сотрудника наказали выговором.

После рассмотрения дел предприниматель получила предупреждения и штрафы. Роспотребнадзор назначил предупреждения за отсутствие информации о товаре и недостоверные данные в системе мониторинга. А за торговлю с нарушениями в сфере никотиновых товаров выписали штраф — 30 тысяч рублей.