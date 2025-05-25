Магазин с никотиновой продукцией проверили после жалобы жителя Хабаровского края

После рассмотрения дел предприниматель получила предупреждения и штрафы. Роспотребнадзор назначил предупреждения за отсутствие информации о товаре и недостоверные данные в системе мониторинга. А за торговлю с нарушениями в сфере никотиновых товаров выписали штраф — 30 тысяч рублей.