Новосибирцев предупредили о возможном снижении ключевой ставки ЦБ в ближайшие недели

В Новосибирске аналитики предсказывают возможное уменьшение ключевой ставки уже в начале лета. Ожидается, что Центробанк может принять решение о смягчении денежно-кредитной политики на заседании 6 июня 2025 года.
Согласно мнению специалистов, первое снижение, вероятно, будет незначительным и носить скорее декларативный характер, однако важен сам факт начала движения в сторону понижения.
На текущий момент ключевая ставка удерживается на отметке 21%, которая была достигнута в октябре прошлого года. Владислав Кочетков, председатель правления ФГ «Финам», в беседе с BFM-Новосибирск выразил уверенность в том, что ЦБ приступит к снижению ставки в июне.
Кочетков отметил, что первые шаги будут скромными, около 0.25%, что не окажет существенного влияния на экономику, но послужит сигналом о готовности регулятора к смягчению политики. Он подчеркнул отсутствие оснований для повышения ставки, учитывая замедление инфляции, отсутствие роста экономики и стабилизацию на рынке труда. Эксперт полагает, что ЦБ готов к плавному и постепенному снижению ключевой ставки.
Стоит напомнить, что в течение 2024 года ключевая ставка трижды повышалась, достигнув 18% в июле и 19%.