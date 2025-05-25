Новосибирцев предупредили о возможном снижении ключевой ставки ЦБ в ближайшие недели

Кочетков отметил, что первые шаги будут скромными, около 0.25%, что не окажет существенного влияния на экономику, но послужит сигналом о готовности регулятора к смягчению политики. Он подчеркнул отсутствие оснований для повышения ставки, учитывая замедление инфляции, отсутствие роста экономики и стабилизацию на рынке труда. Эксперт полагает, что ЦБ готов к плавному и постепенному снижению ключевой ставки.