В Омске могут наказать «лучшую автошколу»

Омское УФАС заинтересовалось рекламой автошколы «Светофор» после жалобы омича. По мнению заявителя, размещённая в интернете реклама вводит в заблуждение: в ней заявлено, что автошкола — «лучшая в Омске» и предлагает «лучшее обучение по лучшей цене», но при этом нет никаких подтверждённых сравнений с другими школами.