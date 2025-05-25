Как изменятся банковские переводы на карту с 1 июня

— Ну, например, человек оказывает услуги электрика. Или штукатура-маляра. Выполнил работу — ему перечислили деньги, — пояснила эксперт. — Эти деньги — доход: с него необходимо уплатить налог. Если человек этого не делает, ему грозит наказание, предусмотренное статьей 122 Налогового кодекса РФ, а в отдельных случаях и статьей 198 Уголовного кодекса. Если человек умышленно не уплатил налог, то сумма штрафа составит 40 процентов задолженности. Плюс, конечно, сам налоговый платеж. А если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года составила более 2,7 млн рублей, то вас ждет уже уголовное дело.