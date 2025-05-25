В Омской области построили первый крематорий за 250 млн рублей

По словам гендиректора компании-подрядчика Алексея Сулоева, на реализацию проекта направили почти 250 млн рублей. В здание уже провели электричество. Сейчас идут отделочные работы. Решается вопрос с газопроводом — если не удастся к нему подключиться, будут использовать газгольдер.