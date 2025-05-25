Зумеры рассказали, как планируют накопить на жилье: блогерство не в чести

«Цифровые аборигены», как любят называть молодежь, родившуюся с 2000 по 2011 годы, развернулись на 180 градусов. Опрос показал новые тренды в стремлении юных россиян зарабатывать на собственное жилье. Большинство из них (30%) планируют открыть свой бизнес или устроиться на работу в стабильную крупную компанию.
Зарабатывать онлайн хотели бы только четверть россиян в возрасте от 18 до 25 лет. При этом 18% планируют делать это на маркетплейсах, 4% — на криптовалюте, и всего 3% хотят быть блогерами.
Отмечается рост желающих трудиться в госкорпорациях. Именно таким образом планируют заработать на свое первое жилье 15% респондентов в возрасте 18−25 лет. 22% опрошенных считают лучшей инвестицией после окончания вуза работу в крупной частной стабильной компании. Есть и желающие трудиться курьерами — таковых 7%.
— Представители поколения Z отличаются гибкостью и наличием предпринимательской жилки. Они смелы и легко осваивают любые новые технологии, что и показало наше исследование, проведенное в мае среди 1200 респондентов, — отмечают в компании «Девелопмент-Юг».
Зумеры в отличие от представителей других поколений хотят больше встраивать работу в жизнь, чем подчинить всю жизнь работе.
— Организация рабочего пространства, где бы оно ни было, дома или в офисе, очень важна для молодежи. В том числе важен и доход, который обеспечивает необходимый уровень покупки недвижимости. 53% опрошенных нами зумеров рассчитывает на зарплату 50−100 тысяч рублей на старте карьеры. Меньше трети (14%) ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей, — говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Что касается покупки недвижимости, 16% молодых респондентов отметили, что квартиру им купят или уже купили родители, так что эти заботы их не волнуют. Мамы и папы еще 4% зумеров могут помочь им с первым взносом.
22% опрошенных планируют купить жилье, как только найдут первую стабильную работу. 21% живут в своей квартире, но не прочь заиметь еще одну. Аналитики отмечают новый тренд: зумеры стали часто мечтать о собственном доме — так ответили 28% респондентов.
Почти 10% планируют снимать квартиру всю жизнь. Эти люди не хотят привязывать себя к конкретному месту. В их планах — постоянно, каждые год-два, обновлять районы пребывания, переезжать из одного города в другой и даже менять страны.