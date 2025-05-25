Зумеры рассказали, как планируют накопить на жилье: блогерство не в чести

— Организация рабочего пространства, где бы оно ни было, дома или в офисе, очень важна для молодежи. В том числе важен и доход, который обеспечивает необходимый уровень покупки недвижимости. 53% опрошенных нами зумеров рассчитывает на зарплату 50−100 тысяч рублей на старте карьеры. Меньше трети (14%) ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей, — говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.