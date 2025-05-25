Квартиры с террасами в Санкт-Петербурге предлагают чаще, чем в Москве

— Квартиры с террасами есть в 20 из 47 элитных жилых комплексов Москвы, — уточняет руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. — Площадь террас, доступных для покупки в столице, составляет от 8,7 до 261 «квадрата». В Санкт-Петербурге жилье с террасами есть более чем в половине элитных жилых комплексов: в 12 проектах из 21. Однако в северной столице диапазон площадей таких пространств для отдыха значительно меньше, чем в Москве: от 8,08 до 69,5 «квадрата».