Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

«Там уже заходит строительная техника и занимается планированием для строительства новой дороги… Все это укрепляется. Мы там чуть затрагиваем жилой массив, но без особого вреда для жителей. Со всеми все проговорено. Им будет намного быстрее добираться до своих домов, и все, конечно, идут навстречу, понимают, насколько это важно и нужно», — поделился Козловский.