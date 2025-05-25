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Названа причина обмеления Каспийского моря

Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом.

Об этом заявил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает Tengrinews.kz.

«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — сказал российский эксперт по водным ресурсам.

Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом.

«Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами», — отметил глава Росводресурсов.

Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах. Каспийское море омывает берега пяти прибрежных государств — Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана и России.