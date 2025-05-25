Эксперт рассказал о новом налоговом соглашении между Россией и ОАЭ

В 2023 году россияне входили в топ-5 покупателей недвижимости в Эмиратах среди иностранных покупателей. В 2024-м спрос изменился. Вырос курс доллара по отношению к рублю, и для россиян, зарабатывающих в иностранной валюте, стоимость недвижимости увеличилась в несколько раз, что охладило спрос. Кроме того, появились новые предложения в других странах по привлекательным ценам.