Эксперт рассказал о новом налоговом соглашении между Россией и ОАЭ

С 1 января 2026 года вступает в силу новое соглашение между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, призванное избежать двойного налогообложения. Впервые документ охватывает частный сектор и регулирует доходы физических и юридических лиц в обоих государствах. О плюсах и минусах соглашения рассказал директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов.
В новом соглашении можно выделить несколько ключевых преимуществ. Во-первых, ставка 10% на дивиденды, проценты и роялти — значительное снижение по сравнению с российскими стандартными ставками, создающее налоговые преимущества при структурировании инвестиций и холдингов.
Второй важный момент касается пункта «Прочие доходы». Теперь они могут облагаться налогом в стране источника, что требует особенно внимательного подхода к B2B-услугам и сделкам между российскими и эмиратскими компаниями.
При трудовой миграции и переходе на удаленку следует учитывать оплату налога на доход физических лиц (НДФЛ). Сам по себе переезд в Эмираты не освобождает от уплаты НДФЛ в России, если работа продолжается на российскую компанию, даже при смене налогового резидентства. Однако это касается именно трудовой деятельности.
— В соглашение внесли важные послабления. Доходы от аренды и продажи недвижимости в ОАЭ подлежат налогообложению только в ОАЭ, — поясняет Михаил Юсубов. — Даже если гражданин остается налоговым резидентом Российской Федерации, он не обязан уплачивать НДФЛ в России с такого дохода.
Компании в свободных экономических зонах Объединенных Арабских Эмиратов признаются резидентами для целей соглашения, хотя зачет налога возможен не всегда — зависит от структуры и применимого режима.
Потенциальное исключение ОАЭ из офшорного перечня Минфина России после вступления соглашения в силу даст дополнительные преференции — в частности, нулевую ставку налога на дивиденды для российских материнских компаний.
В 2023 году россияне входили в топ-5 покупателей недвижимости в Эмиратах среди иностранных покупателей. В 2024-м спрос изменился. Вырос курс доллара по отношению к рублю, и для россиян, зарабатывающих в иностранной валюте, стоимость недвижимости увеличилась в несколько раз, что охладило спрос. Кроме того, появились новые предложения в других странах по привлекательным ценам.
Клиенты ждут, когда приобретенная в Объединенных Арабских Эмиратах недвижимость достроится и начнет приносить доход. При этом в ультрадорогом сегменте — от 10 миллионов долларов — девелоперы наблюдают повышенную активность среди россиян.