Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Кайбицкий район и оценил темпы сельхозработ

В селе Ульянково Минниханов посетил строящийся животноводческий комплекс ООО «Август Агро», рассчитанный на 3700 голов дойного стада. Проект стартовал в августе 2023 года, а его полное заполнение ожидается в первом квартале 2026 года. Планируемый объем производства молока — до 45 тысяч тонн в год, при суточной выработке 123 тонны. Сейчас на объекте продолжается строительство склада для подстилки и компостировочной площадки. Завершение работ намечено на конец октября.