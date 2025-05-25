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Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Кайбицкий район и оценил темпы сельхозработ

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом побывал в Кайбицком районе. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики он на вертолете осмотрел ход весенне-полевых работ. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В районе сев стартовал еще в конце марта. Общая площадь посевных полей составляет 36 тысяч гектаров. Кайбицкий район оказался одним из первых, кто завершил основные весенне-полевые работы. Сейчас аграрии активно занимаются заготовкой кормов — стоит задача завершить первый укос до Сабантуя.

В ходе визита Рустам Минниханов провел встречу с руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Лидер республики отдельно остановился на вопросах развития личных подсобных хозяйств. Сегодня в районе насчитывается 1500 голов в ЛПХ. Раис республики обратил внимание на необходимость активно мотивировать население на увеличение поголовья.

Также в ходе беседы Рустам Минниханов анонсировал подготовку аналогичной программы по развитию коневодства.

В селе Ульянково Минниханов посетил строящийся животноводческий комплекс ООО «Август Агро», рассчитанный на 3700 голов дойного стада. Проект стартовал в августе 2023 года, а его полное заполнение ожидается в первом квартале 2026 года. Планируемый объем производства молока — до 45 тысяч тонн в год, при суточной выработке 123 тонны. Сейчас на объекте продолжается строительство склада для подстилки и компостировочной площадки. Завершение работ намечено на конец октября.

В своем Телеграм-канале Рустам Минниханов поделился впечатляющими кадрами с высоты птичьего полета. На видео — просторные поля, где кипит работа.

«Язгы кыр эшләренең барышы белән танышабыз. Идет заготовка кормов», — добавил лидер республики.