Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент — Фучжоу

Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.
Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.
Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.
В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.
Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.
Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту «Ташкент — Фучжоу».
Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы «Один пояс — один путь» на качественно новый уровень.
Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.
Церемония отправки первого блок-поезда по маршруту «Ташкент — Фучжоу» является ярким примером наших совместных усилий по укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Поезд, состоящий из 50 контейнеров с продукцией узбекских производителей, символизирует растущий экспортный потенциал Узбекистана.