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Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент — Фучжоу

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан и КНР запустили первый грузовой поезд по новому маршруту Ташкент — Фучжоу, сообщает Минтранс РУз.

Источник: Министерство транспорта Республики Узбекистан

Первый заместитель министра транспорта республики Маманбий Омаров встретился с китайской делегацией во главе с губернатором провинции Фуцзянь Чжао Луном.

Речь шла о перспективах взаимодействия в области транспорта, транзита и логистики.

Чжао Лун подчеркнул, что провинция Фуцзянь заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической инновационной сферах.

В свою очередь Маманбий Омаров отметил положительную динамику взаимных грузоперевозок между двумя странами в последние годы. В частности, объем международных грузоперевозок с Китаем по итогам 2024-го достиг исторического уровня в 6 млн тонн.

Также совместно с китайскими партнерами в республике реализуют проекты в сфере транспорта и логистики, в частности, строят автомобильные и железные дороги, аэропорты, транспортно-логистические центры.

Далее состоялась торжественная церемония отправки первого блок-поезда по маршруту «Ташкент — Фучжоу».

Отмечалось, что запуск блок-поезда по данному маршруту открывает новые возможности для вывода инициативы «Один пояс — один путь» на качественно новый уровень.

Маршрут соединяет территории ЦА с юго-восточным побережьем Китая, а также объединяет сухопутный Шелковый путь с его морской частью.

Церемония отправки первого блок-поезда по маршруту «Ташкент — Фучжоу» является ярким примером наших совместных усилий по укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Поезд, состоящий из 50 контейнеров с продукцией узбекских производителей, символизирует растущий экспортный потенциал Узбекистана.

сказал Маманбий Омаров