За килограмм: сколько будут стоить этим летом черешня, персики, абрикосы и сливы

Весенние заморозки в южных регионах могут привести к дефициту черешни, персиков, абрикосов и сливы на прилавках. Сколько могут стоить ягоды и фрукты из-за этой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».
Некоторые региональные хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50 процентов, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен — примерно на 20 процентов. Исправить ситуацию могут иностранные фрукты и ягоды. Например, из Турции, Азербайджана, Марокко, Египта. Однако эти фрукты будут стоить примерно на 15 процентов дороже, чем отечественные.
Слива.
Плоды сливы богаты витаминами А, B, С, кальцием, фосфором, калием, железом, полифенолами. Последние — важные антиоксидантные вещества, которые борются со свободными радикалами: препятствуют разрушению клеток и укрепляют иммунитет.
Цена: 500 рублей за килограмм. Летом: 700 рублей за килограмм.
Персики.
Персик содержит витамины А, С, Е и К и чрезвычайно богат ими. Снижает холестерин и защищает от многих болезней, особенно — от ожирения. Также этот фрукт оказывает важную поддержку в уходе за кожей и волосами.
Цена: 600 рублей за килограмм. Летом: 800 рублей за килограмм.
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Абрикосы.
Абрикосы содержат витамины Е и С — мощные антиоксиданты, оказывающие положительное воздействие на состояние кожи. Они помогают в защите от ультрафиолетовых лучей, а также улучшают эластичность кожи.
Цена: 600 рублей за килограмм. Летом: 700 рублей за килограмм.
Черешня.
В состав черешни входит клетчатка, она помогает нормализовать пищеварение, питает полезные бактерии в организме.
Цена: 949 рублей за килограмм. Летом: 1200 рублей за килограмм.
Дарья Васильева, маркетолог, ведущий сотрудник компании:
— Несмотря на возможное подорожание фруктов и ягод, цена в нашей стране стабильно остается относительно низкой. Причина в том, что у нас много хозяйств, которые вполне способны перекрыть спрос. Да, погодная ситуация может внести коррективы, и на этот случай многие фермы увеличивают производство в летнем сезоне.
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