За килограмм: сколько будут стоить этим летом черешня, персики, абрикосы и сливы

Некоторые региональные хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50 процентов, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен — примерно на 20 процентов. Исправить ситуацию могут иностранные фрукты и ягоды. Например, из Турции, Азербайджана, Марокко, Египта. Однако эти фрукты будут стоить примерно на 15 процентов дороже, чем отечественные.