Власти Самары ищут подрядчика для сноса 15 домов в 8 районах

Под снос отправят дома, расположенные по адресам: ул. Паровозная, 15, литеры А, А1, ул. Казачья, 5, литера С, Паровозная, 27, ул. Братьев Коростелевых, 168, литеры Б, Б1, б, ул. Фрунзе, 123−125, литера Дд, ул. Венцека/Алексея Толстого, 12−14/82, литера ДдМ, ул. Алексея Толстого, 42−44, литера Б, ул. Свободы, 116, литера Н, пер. Учебный, 18, литера В, п. Мехзавод, квартал 3, дом № 5, литера Л, ул. Свободы, 144, литеры Л, а, ул. Свободы, 178, литера Г, пер. Ташкентский, 65, литеры О-О4, ул. Советская, 52, литера Е, ул. Каховская, 38 литера Н.