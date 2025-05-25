Место притяжения бизнес-кругов. Дом Беларуси открылся в Ливии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Виктор Каранкевич принял участие в церемонии открытия Дома Беларуси в Бенгази (Ливия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства Беларуси.
«Дом Беларуси будет местом притяжения субъектов хозяйствования, бизнес-кругов, где будет возможность проведения встреч, обсуждения конкретных контрактов и их заключения. Это будет место, где мы будем переходить от слов непосредственно к делу», — отметил Виктор Каранкевич.
Стороны намерены развивать сотрудничество по многим направлениям, среди них промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение. Углубить сотрудничество договорились и по линии парламентов. Белорусская делегация также ознакомилась с ливийскими объектами здравоохранения. Ливийская сторона максимально заинтересована в сотрудничестве — от подготовки кадров до поставки лекарств.
Кроме того, принимающей стороне были подарены автобусы МАЗ, которые уже прибыли в пункт назначения и готовы к использованию. «Если они хорошо себя зарекомендуют, быть может, по улицам Бенгази будет курсировать еще больше белорусской техники», — добавили в пресс-службе. -0-