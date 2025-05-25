Место притяжения бизнес-кругов. Дом Беларуси открылся в Ливии

Кроме того, принимающей стороне были подарены автобусы МАЗ, которые уже прибыли в пункт назначения и готовы к использованию. «Если они хорошо себя зарекомендуют, быть может, по улицам Бенгази будет курсировать еще больше белорусской техники», — добавили в пресс-службе. -0-