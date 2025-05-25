Минздрав сообщил о повышении цен на некоторые лекарства в Беларуси

Министерство здравоохранение сообщило о повышении цен на некоторые лекарства в Беларуси. Это регламентирует соответствующее постановление министерства, опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Согласно постановлению Минздрава (№ 45 от 15 мая 2025-го) повышаются цены на некоторые лекарства отечественного производства. Корректировка стоимость произведена для более десятка позиций лекарственных средств.
Речь идет об отпускных ценах, по которым фармацевтическими предприятиями реализуется продукция для аптек или юрлиц. Однако изменения отразятся и на конечной стоимости белорусских лекарств.
Например, подорожают: натрий гидрокарбонат в формате раствора, глазные капли, ряд обезболивающих препаратов и анальгетиков, противоаллергический препарат «Лоратадин», фолиевая кислота, средства против диареи и иные.
Документ вступил в силу с 24 мая.
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.
Еще белорусские поисковики сказали о резонансных случаях пропажи детей: «Приехали искать более четырех тысяч человек».