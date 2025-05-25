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Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) на время курортного сезона в Крыму увеличивается практически в два раза. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.

Источник: РИА "Новости"

«Основной “удар” приходится на июль и август. Больше всего это касается ЮБК. Там количество мусора увеличивается примерно в два раза», — рассказал он.

И объяснил, что в первую очередь за организацию вывоза мусора отвечает местная администрация. Именно они заключают договора с операторами, обеспечивают сами площадки сбора ТБО и контролируют весь процесс.

«Сбои во время большой нагрузки случаются из-за неподготовленности. Обычно это либо сам оператор не рассчитал и не обеспечил нужное количество вывозов, либо власти неправильно распределили нагрузку. Как результат — стихийная свалка», — рассказал эксперт.

Чтобы не доводить до такого состояния, продолжил Гаук, должна быть налажена плотная двусторонняя связь между властями, отельерами и региональными операторами.

«Какой-нибудь отель, гостиница или любой другой курортный объект понимает, сколько у него будет отдыхающих. Эти данные нужно передавать оператору, чтобы они заранее планировали — на сколько увеличится показатель, сколько нужно добавить контейнеров», — подчеркнул специалист.

Чтобы вся система максимально быстро реагировала на изменения в графике, у операторов работают специальные отделы. Туда входят диспетчеры, логисты, транспортные специалисты, техперсонал. У них есть запас контейнеров, ремонтные площадки. Так, буквально в течении дня оператор перестраивается и охватывает больший объем по вывозу мусора.

Гаук напомнил, что в Крыму около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено в открытие трех экотехнопарков: в Ленинском, Белогорскоком и Сакском районах.