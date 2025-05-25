Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон

«Какой-нибудь отель, гостиница или любой другой курортный объект понимает, сколько у него будет отдыхающих. Эти данные нужно передавать оператору, чтобы они заранее планировали — на сколько увеличится показатель, сколько нужно добавить контейнеров», — подчеркнул специалист.