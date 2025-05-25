Малофеев выступил за отмену пенсий для родившихся после 1995 года

«Сегодня мы с вами, работающие, фактически содержим пенсионеров. За нас работодатель выплачивает страховые взносы и часть всех взносов, 22% из 30 уплачиваемых, при нормальных условиях труда идет на пенсионное обеспечение, с одной стороны, формируя наш лицевой счет с записями о том, сколько нам в дальнейшем будет должно платить государство, с другой стороны, именно эти отчисления формируют пенсионный фонд, его доходы и дают возможность нынешним пенсионерам обеспечивать себя. Государство фактически выступает здесь регулятором. И если, по предложению Малофеева, вернуть тридцатилетним уплаченные взносы, то прежде всего возникает вопрос, а каким образом их забрать у тех пенсионеров, которым уже выплачены? То есть человек совершенно не понимает, о чем он говорит», — пояснила Бессараб «Газете.Ru».