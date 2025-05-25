В двух регионах Казахстана возродят малые железнодорожные вокзалы

Обновление объектов началось в Акмолинской и Павлодарской областях. В Акмолинском регионе планируется модернизация 16 малых пассажирских вокзалов, в Павлодарском — пяти. Такие вокзалы рассчитаны на пропуск от 20 до 200 человек в час и играют важную роль в обеспечении транспортной доступности отдалённых населённых пунктов.