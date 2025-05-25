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В двух регионах Казахстана возродят малые железнодорожные вокзалы

Масштабная реконструкция охватит 21 вокзал в Акмолинской и Павлодарской областях — обновят инфраструктуру и условия для пассажиров.

Источник: Министерство транспорта РК

С 2025 года в Казахстане стартовала программа по модернизации железнодорожных вокзалов, в рамках которой особое внимание уделят восстановлению малых вокзалов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Минтранспорта РК.

Обновление объектов началось в Акмолинской и Павлодарской областях. В Акмолинском регионе планируется модернизация 16 малых пассажирских вокзалов, в Павлодарском — пяти. Такие вокзалы рассчитаны на пропуск от 20 до 200 человек в час и играют важную роль в обеспечении транспортной доступности отдалённых населённых пунктов.

Работы будут включать частичный демонтаж старых конструкций, монтаж новых каркасов, полную замену инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Кроме того, улучшатся условия для сотрудников: на вокзалах появятся отдельные комнаты отдыха и обновлённые служебные зоны.

Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочей поездки 25 мая по объектам транспортной инфраструктуры Акмолинской и Павлодарской областей. Он подчеркнул, что реконструкция проводится в рамках поручения Президента по повышению доступности туристических направлений в стране.

Всего по Казахстану планируется модернизация 125 железнодорожных вокзалов, включая малые станции, которые часто остаются без внимания, но имеют стратегическое значение для региональной мобильности населения.