Облигации Украины принесли инвесторам убытки из-за проблем с переговорами

Долларовые облигации Украины обернулись для инвесторов убытками более чем в 10 процентов в 2025 году из-за затянувшихся мирных переговоров, пишет Bloomberg.
«Перспективы того, что президент США Дональд Трамп выполнит свои обещания и выступит посредником в заключении мирного соглашения, становятся все менее вероятными», — говорится в статье.
Авторы публикации отмечают, что ставка на остановку боевых действий после инаугурации Трампа сначала сделала украинский долг лидером по доходности. Впоследствии на фоне снижения ожиданий скорого достижения мира облигации обрушились. Так, ценные бумаги в течение нескольких дней на минувшей неделе несколько раз оказывались в счиле худших в индексах облигаций развивающихся рынков. Бумаги с нулевым купоном с погашением в 2035 году, будущие выплаты по которым связаны с экономическими показателями Украины, торгуются примерно по ¢50 за доллар по сравнению с февралем (около ¢70).
Ранее депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина находится в преддефолтном состоянии, у страны пока нет денег выплачивать долги перед другими государствами. Таким образом он прокомментировал слова главы украинского Минфина Сергея Марченко о том, что страна не планирует возвращать долги Западу в течение 30 лет.