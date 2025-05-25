Облигации Украины принесли инвесторам убытки из-за проблем с переговорами

Авторы публикации отмечают, что ставка на остановку боевых действий после инаугурации Трампа сначала сделала украинский долг лидером по доходности. Впоследствии на фоне снижения ожиданий скорого достижения мира облигации обрушились. Так, ценные бумаги в течение нескольких дней на минувшей неделе несколько раз оказывались в счиле худших в индексах облигаций развивающихся рынков. Бумаги с нулевым купоном с погашением в 2035 году, будущие выплаты по которым связаны с экономическими показателями Украины, торгуются примерно по ¢50 за доллар по сравнению с февралем (около ¢70).