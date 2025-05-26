Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 26 мая после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 26 мая 2025 года, понедельник. В частности, увеличены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля уменьшен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 26 мая, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0056 белорусского рубля, 1 евро — 3,4114 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7590 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 23 мая, субботу, 24 мая, и воскресенье, 25 мая, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля понизился. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0018 белрубля, курс евро увеличился на 0,0186 белрубля, а курс российского рубля стал меньше на 0,0010 белрубля.
Тем временем «Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня.