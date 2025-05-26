Госдума рассмотрит закон о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Законопроект вводит ограничения для тех, кто недавно получил российский паспорт — они смогут претендовать на выплаты только после пяти лет проживания в стране с момента получения паспорта. Кроме того, граждане, использующие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», не смогут получать эти выплаты.