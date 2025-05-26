Госдума рассмотрит закон о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, такие выплаты будут предоставляться людям, занимающимся ведением домашнего хозяйства, включая заботу о детях старше 1,5 лет, инвалидах с детства I группы и престарелых родителях, нуждающихся в уходе.
Проект предполагает, что право на ежемесячные выплаты получат трудоспособные неработающие россияне, которые постоянно проживают в стране с членами своей семьи и занимаются исключительно домашними делами, такими как приготовление пищи, стирка, глажение, шитье, уход за одеждой и уборка, а также покупка продуктов и непродовольственных товаров.
Законопроект вводит ограничения для тех, кто недавно получил российский паспорт — они смогут претендовать на выплаты только после пяти лет проживания в стране с момента получения паспорта. Кроме того, граждане, использующие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», не смогут получать эти выплаты.
Ежемесячная выплата будет назначаться при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. При этом будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей.
Размер ежемесячной выплаты составит региональный прожиточный минимум для трудоспособного человека и будет назначаться на срок шесть месяцев. По истечении этого периода граждане смогут подать новое заявление и предоставить необходимые документы для продления выплаты. Полномочия по назначению и выплате будут переданы регионам, а финансирование будет осуществляться через субвенции из федерального бюджета.
Как отметил глава комитета Госдумы по социальной политике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР), первая версия законопроекта была разработана по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По мнению парламентария, такая мера поможет улучшить финансовое положение малообеспеченных семей и положительно скажется на демографической ситуации и социальной стабильности.
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