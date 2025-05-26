Россия присоединилась к КНР и ФРГ в топ-3 стран, лидирующих по торговым доходам

Согласно изучению данных открытых источников, по итогам минувшего года Российская Федерация заняла третье место в глобальном рейтинге стран с положительным сальдо торгового баланса. Подробнее о статистике сообщают РИА Новости.
«…Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции», — отметили в информагентстве.
Исследование РИА Новости охватило 91 наиболее развитую экономику мира, из которых только 33 страны смогли обеспечить совокупную прибыль госбюджета на уровне 2,3 триллиона долларов.
Абсолютным лидером рейтинга снова стал Китай с рекордным показателем в 991 миллиард. Вторую позицию сохранила Германия, чей профицит составил 258 миллиардов долларов.
На противоположном конце рейтинга вновь расположились Соединенные Штаты, чьи убытки в торговле достигли 1,3 триллиона долларов. Однако, несмотря на эти пессимистичные показатели, американский Президент Дональд Трамп желает продолжить эскалацию экономического конфликта с Евросоюзом — ранее он подтвердил, что с 1 июня введет 50-процентные пошлины на импорт европейской продукции.