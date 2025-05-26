Россия присоединилась к КНР и ФРГ в топ-3 стран, лидирующих по торговым доходам

На противоположном конце рейтинга вновь расположились Соединенные Штаты, чьи убытки в торговле достигли 1,3 триллиона долларов. Однако, несмотря на эти пессимистичные показатели, американский Президент Дональд Трамп желает продолжить эскалацию экономического конфликта с Евросоюзом — ранее он подтвердил, что с 1 июня введет 50-процентные пошлины на импорт европейской продукции.