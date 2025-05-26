В России с 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий

Говырин уточнил, что изменения затронут в первую очередь тех, кто хочет продлить выплаты, назначенные в прошлом году. Автоматического повышения пособий летом не произойдет; для расчета будет использоваться обновленный прожиточный минимум, установленный еще в январе. Однако если при переоформлении выяснится, что доход семьи снизился, органы соцзащиты могут назначить выплату в соответствии с новой финансовой ситуацией. Этот пересчет осуществляется без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные данные и необходимые документы.