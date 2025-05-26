В России с 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий

С 1 июня 2025 года некоторые российские семьи смогут рассчитывать на увеличение детских пособий в связи с ежегодным перерасчетом единого пособия, если их финансовое положение ухудшилось. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия» в интервью РИА Новости.
По словам Говырина, это увеличение не связано с новыми федеральными инициативами, а осуществляется в рамках существующего законного механизма. Единое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель.
Размер пособия зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если за последний год финансовое положение семьи ухудшилось — например, из-за потери работы или изменения состава семьи — при повторной подаче заявления выплаты могут быть увеличены.
Говырин уточнил, что изменения затронут в первую очередь тех, кто хочет продлить выплаты, назначенные в прошлом году. Автоматического повышения пособий летом не произойдет; для расчета будет использоваться обновленный прожиточный минимум, установленный еще в январе. Однако если при переоформлении выяснится, что доход семьи снизился, органы соцзащиты могут назначить выплату в соответствии с новой финансовой ситуацией. Этот пересчет осуществляется без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные данные и необходимые документы.
Депутат подчеркнул, что июнь может стать временем реального увеличения выплат для семей, чье положение ухудшилось, что особенно актуально для родителей, столкнувшихся с временной безработицей или увеличением числа иждивенцев.
Также Госдума рассмотрит закон о выплате прожиточного минимума домохозяйкам.