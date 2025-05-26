В новый завод по производству масла инвестируют 8 млрд тенге

В селе Маканчи области Абай строят завод по переработке масличных культур и производству рафинированного подсолнечного масла. Общая стоимость проекта — 8 млрд тенге, из них 3 млрд — собственные средства инвесторов, сообщили в пресс-службе областного акимата.
При полном запуске предприятие будет производить до 1 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла в год. Будет создано 120 новых рабочих мест. Сейчас на объекте ведут строительно-монтажные работы. Срок полного завершения проекта — декабрь 2027 года.
«Строящийся маслозавод в селе Маканчи станет важным производственным предприятием не только для района, но и для области в целом. Это позволяет осуществлять глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Главное — будут созданы новые рабочие места и увеличатся доходы населения. Поэтому данный проект необходимо завершить в срок. Мы поддерживаем граждан, которые работают на родной земле и инвестируют в регион. Со стороны акимата будет оказана соответствующая помощь», — сказал глава региона Берик Уали.