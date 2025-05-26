Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новый завод по производству масла инвестируют 8 млрд тенге

Строят предприятие в области Абай.

Источник: Сайт акимата области Абай

В селе Маканчи области Абай строят завод по переработке масличных культур и производству рафинированного подсолнечного масла. Общая стоимость проекта — 8 млрд тенге, из них 3 млрд — собственные средства инвесторов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

При полном запуске предприятие будет производить до 1 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла в год. Будет создано 120 новых рабочих мест. Сейчас на объекте ведут строительно-монтажные работы. Срок полного завершения проекта — декабрь 2027 года.

«Строящийся маслозавод в селе Маканчи станет важным производственным предприятием не только для района, но и для области в целом. Это позволяет осуществлять глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Главное — будут созданы новые рабочие места и увеличатся доходы населения. Поэтому данный проект необходимо завершить в срок. Мы поддерживаем граждан, которые работают на родной земле и инвестируют в регион. Со стороны акимата будет оказана соответствующая помощь», — сказал глава региона Берик Уали.