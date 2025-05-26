Челябинск попал в число городов с наиболее выгодной долгосрочной арендой жилья

Челябинск попал в топ-10 городов с наиболее выгодной долгосрочной арендой. Заняли в этом рейтинге южноуральский мегаполис 8 место. Челябинская доходность от долгосрочной аренды составила 171 тыс. рублей. При этом доходность от краткосрочной аренды в этом уральском городе составляет 134,5 тыс. рублей. Разница между этими двумя показателями — 27%. Больший размер в пользу долгосрочной аренды жилья наблюдается только в Магадане, Ханты-Мансийске, Липецке, Абакане, Орле, Улан-Уде и Кургане.