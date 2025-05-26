Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

США отложат введение 50-процентных торговых пошлин на продукцию из стран ЕС, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Эти тарифы Вашингтон планировал задействовать с 1 июня. Однако, по словам Трампа, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен попросила его отсрочить указанный шаг.
Президент США уточнил, что вопрос отложен до 9 июля. Кроме того, американский лидер рассказал, что глава ЕК пообещала ему скорое начало торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.
Трамп также охарактеризовал беседу с фон дер Ляйен как «крайне приятную».
Напомним, в начале апреля президент США объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». Их базовая минимальная ставка составляла 10%, на товары из ЕС — 20%. Позднее Трамп отложил введение пошлин для Европы до 9 июля.