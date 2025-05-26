Банки массово снижают ставки по вкладам: что происходит

Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, передает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что с мая текущего года банки начали уменьшать процентные ставки по вкладам и накопительным счетам: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков на 20 мая составила 19,6% на три месяца и 19,02% — на год.
Чернов объяснил, что снижение ставок связано с ожиданиями снижения ключевой ставки регулятора, которое может произойти уже в июле или сентябре 2025 года. Основными факторами для этого являются замедление инфляции, укрепление рубля (курс доллара снизился почти на 30%) и охлаждение экономики. Эти обстоятельства создают предпосылки для более мягкой денежно-кредитной политики, пишет портал «Банки.ру».
Аналитик подчеркнул, что банки заранее адаптируются к этим изменениям, и снижение депозитных ставок — лишь начало более широкой тенденции. По его прогнозам, к концу 2024 года ключевая ставка может снизиться до 16−18%, а в 2026 году — до 12−15%. Это приведет к дальнейшему снижению доходности по банковским вкладам и повысит интерес населения к инвестиционным продуктам, таким как ПИФы, ИИС и ценные бумаги.