Банки массово снижают ставки по вкладам: что происходит

Аналитик подчеркнул, что банки заранее адаптируются к этим изменениям, и снижение депозитных ставок — лишь начало более широкой тенденции. По его прогнозам, к концу 2024 года ключевая ставка может снизиться до 16−18%, а в 2026 году — до 12−15%. Это приведет к дальнейшему снижению доходности по банковским вкладам и повысит интерес населения к инвестиционным продуктам, таким как ПИФы, ИИС и ценные бумаги.