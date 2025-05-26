Фон дер Ляйен сообщила о разговоре с Трампом о введении пошлин против ЕС

Вопрос отмены американских пошлин на товары из ЕС требует времени, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
При этом она назвала «положительными» результаты беседы с главой Белого дома. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель готов к «быстрому и решительному продвижению» в рамках торговых переговоров.
«Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля», — отметила она на своей странице в соцсети X*.
Напомним, ранее стало известно, что после разговора с фон дер Ляйен Трамп решил отложить введение 50-процентных пошлин на товары из Евросоюза. Он охарактеризовал беседу с главой ЕК как «крайне приятную».
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