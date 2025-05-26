Эксперт предупредила о дисбалансе на рынке жилья в Приморье и на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ФедералПресс. Рынок жилья Дальнего Востока к 2026 году может столкнуться с дисбалансом спроса и предложения. Как отметила директор по исследовательским проектам ФАНУ «Востокгосплан» Елена Агешина, в группу риска входят Камчатка, Приморский край и Сахалин, где вероятен избыток новостроек.