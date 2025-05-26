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Эксперт предупредила о дисбалансе на рынке жилья в Приморье и на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ФедералПресс. Рынок жилья Дальнего Востока к 2026 году может столкнуться с дисбалансом спроса и предложения. Как отметила директор по исследовательским проектам ФАНУ «Востокгосплан» Елена Агешина, в группу риска входят Камчатка, Приморский край и Сахалин, где вероятен избыток новостроек.

Источник: Freepik

«Ситуация будет варьироваться в зависимости от региона: некоторые территории, напротив, столкнутся с дефицитом жилья», — отметила эксперт.

По данным аналитиков, текущий уровень распроданности строящегося жилья и строительной готовности в среднем по Дальнему Востоку составляет 72%, что соответствует норме (70−80%). Однако динамика ввода новых проектов и сдвиги сроков их реализации создают риски.

Особое внимание Агешина обратила на регионы с изначально низкими стартовыми показателями на рынке недвижимости, где дисбаланс может проявиться сильнее.

Напомним, ранее стало известно, где в ДФО самые высокие цены на жилье. Только с начала года стоимость изменилась почти на 3%.