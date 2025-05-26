Эксперт предупредила о дисбалансе на рынке жилья в Приморье и на Сахалине

«Ситуация будет варьироваться в зависимости от региона: некоторые территории, напротив, столкнутся с дефицитом жилья», — отметила эксперт.
По данным аналитиков, текущий уровень распроданности строящегося жилья и строительной готовности в среднем по Дальнему Востоку составляет 72%, что соответствует норме (70−80%). Однако динамика ввода новых проектов и сдвиги сроков их реализации создают риски.
Особое внимание Агешина обратила на регионы с изначально низкими стартовыми показателями на рынке недвижимости, где дисбаланс может проявиться сильнее.
Напомним, ранее стало известно, где в ДФО самые высокие цены на жилье. Только с начала года стоимость изменилась почти на 3%.