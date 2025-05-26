В России ограничат количество банковских карт на человека до 20

Набиуллина также отметила положительную динамику роста стоимости «серых» карт на теневом рынке — с 10−15 до 70 тысяч рублей. В дополнение она предложила ввести уголовное наказание для дропперов, поскольку многие из них, по ее словам, не осознают собственного соучастия в противоправных действиях.