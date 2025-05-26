В России ограничат количество банковских карт на человека до 20

С приходом осени в России вступят в силу новые правила, регламентирующие максимальное количество банковских карт на одного клиента. О готовящихся изменениях, инициированных Центробанком, напомнил руководитель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — прокомментировал парламентарий в беседе с «Известиями».
Как уточнил политик, нормативный документ планируют представить на рассмотрение депутатов уже в июне. Процедура согласования, по его словам, не займет много времени.
Напомним, в марте 2025 года Центробанк анонсировал меры по противодействию дропперам через лимитирование выпуска карт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что законопослушные граждане не столкнутся с ограничением прав, но это поможет противостоять массовому созданию карточных счетов для незаконных целей.
Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что бесконтрольная эмиссия карт упрощает деятельность мошенников, которые используют тысячи таких инструментов для обналичивания преступных средств.
Набиуллина также отметила положительную динамику роста стоимости «серых» карт на теневом рынке — с 10−15 до 70 тысяч рублей. В дополнение она предложила ввести уголовное наказание для дропперов, поскольку многие из них, по ее словам, не осознают собственного соучастия в противоправных действиях.
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