Бессараб: пенсионный коэффициент за третий декрет выше средней зарплаты

«Мать имеет право на зачисление ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в период ухода за ребенком. Государство особо выделяет заслуги матери: если за каждый год ухода за первым ребенком учитывается 1,8 ИПК, то за вторым — 3,6, за третьим и последующим — 5,4. Это выше, чем среднестатистическая заработная плата. Так государство указывает, что материнский труд очень важен для него», — объяснила парламентарий.