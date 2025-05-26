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Бессараб: пенсионный коэффициент за третий декрет выше средней зарплаты

За каждый год декрета с третьим и последующим ребенком мать получает 5,4 ИПК.

Источник: Аргументы и факты

За период декрета россиянкам начисляют индивидуальный пенсионный коэффициент, отметила в беседе с aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мать имеет право на зачисление ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в период ухода за ребенком. Государство особо выделяет заслуги матери: если за каждый год ухода за первым ребенком учитывается 1,8 ИПК, то за вторым — 3,6, за третьим и последующим — 5,4. Это выше, чем среднестатистическая заработная плата. Так государство указывает, что материнский труд очень важен для него», — объяснила парламентарий.

Ранее депутат рассказала, почему в России никогда не пройдет идея об отмене пенсии.